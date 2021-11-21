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Kadın - Aile Şatobiryan tarifi, nasıl yapılır? Kolay şatobiryan tarifi
Kadın - Aile

Şatobiryan tarifi, nasıl yapılır? Kolay şatobiryan tarifi

Şatobiryan bir Fransız yemeğidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 23:59:00 - 2021-11-22 00:02:55
Şatobiryan tarifi, nasıl yapılır? Kolay şatobiryan tarifi

Şatobiryanı bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Malzemeler

  • 1/2 kg Dana Bonfile (ortadan kesilmiş)
  • 2 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
  • Tuz
  • 1-2 Yemek Kaşığı Tereyağı (oda sıcaklığında ve küp doğranmış)

Bearnaise sos için:

  • 2 Yemek Kaşığı Sirke veya Limon Suyu
  • 2 yumurtası sarısı
  • 1 Orta Boy Arpacık Soğan
  • 1 Yemek Kaşığı Taze Kekik (ince kıyılmış)
  • 1 Yemek Kaşığı Maydanoz (ince kıyılmış)
  • 1 Yemek Kaşığı Taze Tarhun (ince kıyılmış veya 2 çay kaşığı kurutulmuş)
  • Tuz
  • Taze çekilmiş karabiber (arzuya göre)

Yapılışı
Şatobiryan için hazırladığınız bonfileyi pişirme işleminden önce buzdolabınızdan çıkarıp 35-40 dakika oda sıcaklığına gelmesi için bekletin.  Bonfilenizin her yanını zeytinyağı ile kaplayarak 8 dakika yüksek ateşte kızdırdığınız döküm tavada dört yönünü de 1.5-2 dakika kadar pişirin.  220 derecelik fırında 8-10 dakika ara ara eti çevirerek ve tereyağını kaşıkla üzerinde gezdirerek pişiriyoruz.  Pişen bonfilenizi servis tahtası üzerinde 5-6 dakika dinlendirin.  Etiniz dinlenirken siz o arada Bearnaise sosunuzu hazırlayabilirsiniz.. Etiniz dinlendikten sonra bir parmak kalınlığında dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

 

 

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