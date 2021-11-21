Şatobiryan tarifi, nasıl yapılır? Kolay şatobiryan tarifi
Şatobiryan bir Fransız yemeğidir.
Şatobiryanı bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.
Malzemeler
- 1/2 kg Dana Bonfile (ortadan kesilmiş)
- 2 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
- Tuz
- 1-2 Yemek Kaşığı Tereyağı (oda sıcaklığında ve küp doğranmış)
Bearnaise sos için:
- 2 Yemek Kaşığı Sirke veya Limon Suyu
- 2 yumurtası sarısı
- 1 Orta Boy Arpacık Soğan
- 1 Yemek Kaşığı Taze Kekik (ince kıyılmış)
- 1 Yemek Kaşığı Maydanoz (ince kıyılmış)
- 1 Yemek Kaşığı Taze Tarhun (ince kıyılmış veya 2 çay kaşığı kurutulmuş)
- Tuz
- Taze çekilmiş karabiber (arzuya göre)
Yapılışı
Şatobiryan için hazırladığınız bonfileyi pişirme işleminden önce buzdolabınızdan çıkarıp 35-40 dakika oda sıcaklığına gelmesi için bekletin. Bonfilenizin her yanını zeytinyağı ile kaplayarak 8 dakika yüksek ateşte kızdırdığınız döküm tavada dört yönünü de 1.5-2 dakika kadar pişirin. 220 derecelik fırında 8-10 dakika ara ara eti çevirerek ve tereyağını kaşıkla üzerinde gezdirerek pişiriyoruz. Pişen bonfilenizi servis tahtası üzerinde 5-6 dakika dinlendirin. Etiniz dinlenirken siz o arada Bearnaise sosunuzu hazırlayabilirsiniz.. Etiniz dinlendikten sonra bir parmak kalınlığında dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun