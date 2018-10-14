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Satışta da rekora uçtu

Resmi açılışına sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 31 Ekim’de tarifeli seferlere başlayacak THY iki günde promosyon fiyatına 1,640 bilet sattı.

14 Ekim 2018 Pazar 11:40
Satışta da rekora uçtu

Resmi açılışına sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı’ndan (İYH) 31 Ekim’de tarifeli seferlere başlayacak Türk Hava Yolları (THY) iki günde promosyon fiyatına 1,640 bilet sattı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından yaptığı bilgilendirme, “Yeni Havalimanı’ndan uçmak isteyenler için biletler hızla tükeniyor. İlk iki gün satılan bilet sayısı: 1,640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanı’ndan ilk uçan sizler olun” diye konuştu.

THY, 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan; dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlıyor. THY’nin 31 Ekim’de ilk seferi olacak TK2141 sefer sayılı Ankara uçağında bulunmak isteyen yolcular yer dolu uyarısıyla karşılaşıyor. THY’nin İstanbul Yeni Havaimanı’ndan Boeing 737/800 tipi uçaklarla gerçekleştirmeyi planladığı seferler haftalık 7 frekans olarak yapılacak. 31 Aralık’ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında THY, tüm operasyonu Atatürk Havalimanı’nda yeni havalimanına aktaracak bir planlama yapacak.

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:40
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. THY
  5. İstanbul Yeni Havalimanı

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