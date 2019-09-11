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Satışları ikinci el sırtladı

2019 yılının ilk 8 ayında düşüş trendinden olan konut satışlarını ikinci el sırtladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:23
Satışları ikinci el sırtladı

2019 yılının ilk 8 ayında düşüş trendinden olan konut satışlarını ikinci el sırtladı. Yapılan araştırmaya göre 2017 yılında 34, 2018 yılında ise toplam 33 şehirde ikinci el konut satışları birinci eli geride bıraktı. TÜİK verilerine göre 2019’da ise ikinci el satışı tarafında belirgin bir yükseliş görülüyor. İl bazında incelendiğinde bu yıl 64 şehirde ikinci el satışları birinci elden daha fazla gerçekleşti. İkinci el konut satışlarının oransal olarak en yüksek olduğu şehirler ise Nevşehir, Yalova ve Karaman oldu.

Rekor sayılara ulaşıldı

İlk 7 aylık konut satış istatistikleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 21 azalışın olduğunu ortaya koyuyor. 608 bin 032 adetlik satışın büyük bir kısmı ise ikinci el pazarında gerçekleşti. 2019 yılının ilk 7 ayında, toplam konut pazarı içinde birinci el pazarının oranı yüzde 40,3, ikinci el pazarının ağırlığı ise yüzde 59,7 olarak gerçekleşti. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında ikinci elin toplam konut piyasasında rağbet görmesinde fiyat farkının büyük rolü var.

Tablo tersine döndü

Son 6 yıl incelendiğinde Türkiye’de ikinci el satışlarının birinci elden yüksek olduğu il sayısı 27 ila 34 arasında değiştiği görülürken, 2019 yılında 64 şehirde ikinci el satışları birinci elden daha fazla gerçekleşti. Bu durumda ikinci el pazarının birinci elden daha büyük olduğu şehir sayısı bir yılda neredeyse iki katına çıkmış oldu. Yılın ilk yarısında ikinci el pazarının ağırlığının en yüksek olduğu şehirler Nevşehir, Yalova ve Karaman oldu. Nevşehir’de yılın ilk 7 ayında 1.469 konut satılırken, bu satışların yüzde 81’i ikinci el pazarında gerçekleşti. İkinci el satış oranı Yalova’da yüzde 77,5, Karaman’da ise yüzde 77 olarak dikkat çekti. Bu şehirleri sırasıyla, Kars, Ardahan, Balıkesir, Karabük, Kilis, Muğla ve Ağrı takip ediyor.

Karadeniz birden hareketlenecek

Türkiye’de ikinci el pazarı oranının en düşük olduğu şehirlerin başında Gümüşhane, Şırnak ve Kastamonu geliyor. Bu illeri sırasıyla Ordu, Giresun, Burdur, Kırklareli, Muş, Rize ve Hakkari izliyor. İlk 10 sıraya bakıldığında özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz şehirlerinin listede en alt sıralarda yer aldığı görülüyor. Uzmanlar ise gelecek yıllarda ikinci el pazarının özellikle Karadeniz’de ciddi bir ivme yakalayabileceğini öngörüyor.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:23
  1. Kilis
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Ardahan
  5. Şırnak
  6. Karaman
  7. Rize
  8. Ordu
  9. Nevşehir
  10. Muş
  11. Muğla
  12. Kırklareli
  13. Kastamonu
  14. Kars
  15. Hakkari
  16. Gümüşhane
  17. Giresun
  18. Burdur
  19. Balıkesir
  20. Ağrı
  21. TÜİK
  22. aylık konut satış istatistikleri

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