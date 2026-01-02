  • İSTANBUL
Otomotiv Satışlar düşse de ikramiye sürdü: Ahmet Yüce tüm çalışanları ödüllendirdi
Satışlar düşse de ikramiye sürdü: Ahmet Yüce tüm çalışanları ödüllendirdi

Skoda Türkiye’de satışların düştüğü bir yılda dahi başarıyı çalışanlarıyla paylaşan Ahmet Yüce, ikramiye geleneğini sürdürerek tüm personele ödeme yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda işçilerine dağıttığı ikramiyelerle haber olan Skoda tüm gözler Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce'ye çevrilmişti.

29 MAAŞ İKRAMİYE DAĞITMIŞTI

Ekonomim'de yer alan habere göre; son iki yılda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtmasıyla haberlere konu olan ve büyük taktir toplayan otomotiv devi Skoda'nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, bu yıl da geleneği bozmadı.

GELENEK BU YILDA BOZULMADI

2025 yılında otomotiv şirketlerinin satış rakamları düşmesine rağmen başarılı bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Yüce, ikramiye geleneğini yine bozmadı.

ÖDEME TÜM ÇALIŞANLARA YAPILDI

Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenilirken, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu kez kaç maaş tutarında ikramiye ödemesi yapıldığı ise bilinmiyor.

ÖMÜR BOYU İKRAMİYE SÖZÜ VERMİŞTİ

Yüce, geçtiğimiz yılın ilk aylarında verdiği bir röportajında ödediği ikramiyeler ile gündem olmak istemediğini belirtmiş ve bundan sonra vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını açıklamıştı.
Yakaladıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

