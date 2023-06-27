Satır aralarındaki hangi mesajlar var? İşte Öcalan sevici Merdan’ın kirli zihniyeti

Fondaş Tele1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK’nın kurucu elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığını savundu. Terör örgütü PKK’nın yayın organlarından Özgür Gündem kapatılmadan evvel söz konusu paçavranın idareciliğini yapan Yanardağ, Öcalan’ın filozof olduğunu, siyaseti doğru okuduğunu ve çok zeki biri olduğunu savundu.

Bu rezil ifadeler büyük infiale neden oldu. Çok sayıda kesimden, CHP yalakası Merdan’a tepki yağdı. Skandal açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan Merdan Yanardağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni karşısında görünce birden Atatürkçü kesildi. Açıklamalarının montaj olduğunu savunan rezil adam, Atatürkçülük edebiyatı yaparak işten sıyrılmaya çalıştı; saatler önce gelen son bilgiye göre Yanardağ tutuklandı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Merdan’ın mide bulan ifadeleri de masaya yatırıldı.

Seçim süreci boyunca, özellikle çakma ülkücü Meral Akşener ve saz arkadaşlarını Merdan Yanardağ konusunda uyardığını vurgulayan Karahasanoğlu, Merdan’ın Öcalan hakkındaki açıklamalarına ilişkin de dikkat çekici ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu ve Murat Alan, Merdan’ın Öcalan’ı övdüğü açıklamalarının perde arkasına değindi ve satır arasında gizli olan mesajları masaya yatırdı.

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