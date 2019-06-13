Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi? TOKİ Türkiye’nin her noktasında dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamakta. TOKİ’den ev almak isteyenler merek ettikleri evi olanlar TOKİ’den ev alabilir mi, TOKİ orta gelir grubu evi kiraya verilebilir mi? Alt gelir grubu TOKİ evleri devredilebilir mi? TOKİ başvuru şartları neler? Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi? soruların başında gelmekte.

TOKİ Türkiye’nin her noktasında dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamakta. TOKİ’den ev almak isteyenler merek ettikleri evi olanlar TOKİ’den ev alabilir mi, TOKİ orta gelir grubu evi kiraya verilebilir mi? Alt gelir grubu TOKİ evleri devredilebilir mi? TOKİ başvuru şartları neler? Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi? soruların başında gelmekte. Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi? Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

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