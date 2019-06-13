0553 313 94 23

Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?

TOKİ Türkiye’nin her noktasında dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamakta. TOKİ’den ev almak isteyenler merek ettikleri evi olanlar TOKİ’den ev alabilir mi, TOKİ orta gelir grubu evi kiraya verilebilir mi? Alt gelir grubu TOKİ evleri devredilebilir mi? TOKİ başvuru şartları neler? Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi? soruların başında gelmekte.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:08
Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?

TOKİ Türkiye’nin her noktasında dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamakta. TOKİ’den ev almak isteyenler merek ettikleri evi olanlar TOKİ’den ev alabilir mi, TOKİ orta gelir grubu evi kiraya verilebilir mi? Alt gelir grubu TOKİ evleri devredilebilir mi? TOKİ başvuru şartları neler? Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi? soruların başında gelmekte.

Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi? Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:08
  1. Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?
  2. evi olanlar tokiden ev alabilir mi
  3. toki'den ev alanların yorumları
  4. toki orta gelir grubu evi kiraya verilebilir mi
  5. alt gelir grubu toki evleri devredilebilir mi
  6. toki başvuru ücreti iadesi
  7. toki başvuru şartları
  8. toki başvuru 2019
  9. toki açık satış
  10. toki peşinat ödemeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den beIN SPORTS açıklaması!
    1. TFF'den beIN SPORTS açıklaması!
    2. Eski tuğamiral Bozkurt'un yargılandığı..
    3. Borsa günü düşüşle tamamladı
    4. Edirne'de 247 düzensiz göçmen..
    5. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    6. Çalıştıkları şantiyeden 250 bin TL’lik..
    7. Enes Batur kaç yaşında? Enes Batur..
    8. Milli Görüşçülerden flaş 23 Haziran..
    9. Akyurt’ta ekili alanlar zarar gördü
    10. Bilim ve Kültür Merkezi’nde mezuniyet..
    11. 30’uncu yılı çay ve simitle kutladılar
    12. MTOSB öğrencileri ‘model uçak’ üretti
    13. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    14. Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara..
    15. Gece bekçileri güven veriyor
    16. Ödemiş Belediyesi çalışanlarından..
    17. Altındağ’da okuma yazma öğrenen..
    18. Askerlikle ilgili flaş gelişme! Kabul..
    19. Hak-İş Konfederasyonu’nun Bolu-Ankara..
    20. ÖTO’dan birleştirici adımlar
    21. Öğrencilerden ‘Yöresel Yemek Şenliği’
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    24. GÜNCELLEME - İzmir'de zeytinlik alanda..
    25. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    26. Cumhur Frankfurt’tan 'inşaatçı'..
    27. Engellilerin akülü araba sevinci
    28. Sultangazi’de mülkiyet ve planlama..
    29. Hakkari’de 1. Kamu Üniversite-Sanayi..
    30. Doluya battaniyeli önlem
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu