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Dünya ABD'de Demokratların adayı Harris, ekonomi vaatlerini açıkladı! Satılık evler ve fahiş fiyat ile ilgili gelişme
Dünya

ABD'de Demokratların adayı Harris, ekonomi vaatlerini açıkladı! Satılık evler ve fahiş fiyat ile ilgili gelişme

Yeniakit Publisher
2024-08-17 01:16:00 - 2024-08-17 01:52:49
ABD'de Demokratların adayı Harris, ekonomi vaatlerini açıkladı! Satılık evler ve fahiş fiyat ile ilgili gelişme

Analistler, fiyat artırımının yasaklanması gibi bazı önerilerin popüler olacağını söylese de, ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken demokratların adayı Kamala Harris, bazı ekonomistler tarafından eleştiriliyor.

Analistler, fiyat artırımının yasaklanması gibi bazı önerilerin popüler olacağını söylese de, bazı ekonomistler tarafından eleştiriliyor. 

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ev almaya hazırlanan ve düşük gelirli Amerikalılar için kapsamlı yeni sübvansiyonlar önereceği aktarıldı. Ancak ekonomistler, Harris'in bazı önerilerinin uygulanabilirliği ve etkinliği konusunda bölünmüş durumdalar.

Harris’in sübvansiyon planı ekonomistleri ikiye böldü

Birçok eyalette, kasırga gibi acil durumlarda uygulanan fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yasaklar zaten mevcut.

Ancak ekonomistler, terimin tanımlanmasının zor olduğunu ve bu tür kuralların genişletilmesinin, şirketlerin arzın az olduğu dönemlerde daha fazla üretim yapmasını engelleyerek ters tepebileceğini söylüyor.
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Boston Üniversitesi Questrom İşletme Fakültesi’nde piyasalar, kamu politikaları ve hukuk profesörü olan Michael Salinger, George W. Bush yönetimi sırasında Federal Ticaret Komisyonu’nda baş ekonomist olarak görev yaptığı dönemde de benzer bir yasağın tartışıldığını söyledi.

“O zamanlar bunun kötü bir fikir olduğunu düşünmüştüm ve şimdi de kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum,” dedi. “Rekabetçi pazarlara kontroller koymak kıtlıklara yol açacaktır – bu her zaman deneyimimiz olmuştur.”

Harris kampanyasının diğer planlarının da maliyetleri göz önüne alındığında soru işaretleri ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Örneğin, Kongre’nin pandemi sırasında geçici olarak yaptığı ve uzatmamayı tercih ettiği, çocuklara yönelik vergi kredisini 3.600 dolara çıkarma önerisi, ABD’deki yasa tasarısına göre 1 trilyon dolardan fazlaya mal olacak. bazı tahminler, harici.

Her iki partide de popülizmin yükselişte olması, bu maliyetin Trump’ın başkan yardımcısı adayı JD Vance’i daha büyük bir vergi indirimi genişlemesini desteklemekten alıkoymamasına neden oldu.

Prof. Salinger, Trump’ın diğer ekonomik planlarının enflasyon endişelerini gidermesinin pek mümkün olmadığını söyledi.

Ekonomistler, enerji piyasalarının küresel yapısı göz önüne alındığında sondaj çalışmalarının artırılmasının sınırlı bir etki yaratacağını öngörüyor ve Trump’ın ithalata yüzde 10 veya daha fazla vergi koyma sözünün fiyatları artıracağı konusunda uyarıyor.

Şu an itibarıyla, pandemi dönemindeki tedarik zinciri sorunlarının ve Ukrayna’daki savaşın yarattığı şokların azalmasıyla birlikte fiyat artışları azalıyor.

Çalışma Bakanlığı bu hafta yaptığı açıklamada, fiyat artış hızını izleyen enflasyonun Temmuz ayında %2,9 olduğunu ve bunun Mart 2021’den bu yana en küçük yıllık artış olduğunu söyledi.

Ocak 2021’den bu yana fiyatlar yaklaşık %20 artmış olsa da, bu oran regular kabul edilen %2’lik hıza yaklaşıyor.

Prof. Salinger, “İnsanların itiraz ettiği sorun, enflasyon düşse bile fiyatların hala yüksek olması ve bunun doğru olması, ancak piyasa güçlerinin doğal işleyişi nedeniyle yüksek olmalarıdır” dedi.

“Piyasa güçlerinin işleyişinin önünde durmaya çalışmak, gelgitleri durdurmaya çalışmaya çok benzer,” diye ekledi. “Bunu yapamazsınız.”

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