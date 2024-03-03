Satılan KRT TV'de deprem!
CHP'ye yakın KRT TV'de Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bulut ile yollar ayrıldı.
Kanalı Fırat Bozfırat'ın satın almasının ardından Mustafa Sarıgül söylentileriyle yeni döneme başlayan KRT TV'de "Yayın politikasındaki değişim" iddialarından rahatsız olduğu belirtilen Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bulut istifa etti.
Medya Radar’ın haberine göre 4 yıldır genel yayın yönetmenliği yapan Fikret Bulut, kanaldan ayrıldı.
KRT’den istifaya ilişkin açıklama yapılmazken Bulut’un "yayın politikasında değişiklik" tartışmalarından ve işten çıkarmalardan rahatsız olduğu belirtiliyordu. Öte yandan KRT TV'nin CHP tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı.