  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan, dünyanın merak ettiği soruyu cevapladı!

Siyonist bakandan skandal Ramazan çağrısı!

Ekrem Reklamoğlu'nun icraat yalanı! Bakın milleti nasıl kandırıyormuş

İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü

Seçmene soruldu: CHP DEM ile ittifak yapmalı mı? Şaşırtan sonuç?

Kandil’in gözdesi Ekrem’den HDP’li terör sempatizanına mide bulandıran sözler! “Size layık olmaya çalışıyorum”

Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı

Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

Karamollaoğlu hızlı trenle geldiği Sivas'ta hızlı treni eleştirdi! "Ben aptal değilim"
Medya Satılan KRT TV'de deprem!
Medya

Satılan KRT TV'de deprem!

Yeniakit Publisher
2024-03-03 22:48:00 -
Satılan KRT TV'de deprem!

CHP'ye yakın KRT TV'de Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bulut ile yollar ayrıldı.

Kanalı Fırat Bozfırat'ın satın almasının ardından Mustafa Sarıgül söylentileriyle yeni döneme başlayan KRT TV'de "Yayın politikasındaki değişim" iddialarından rahatsız olduğu belirtilen Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bulut istifa etti.

Medya Radar’ın haberine göre 4 yıldır genel yayın yönetmenliği yapan Fikret Bulut, kanaldan ayrıldı.

KRT’den istifaya ilişkin açıklama yapılmazken Bulut’un "yayın politikasında değişiklik" tartışmalarından ve işten çıkarmalardan rahatsız olduğu belirtiliyordu. Öte yandan KRT TV'nin CHP tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı.

Odatv ve KRT arasında 'namus' kavgası: Yargılanacaksınız
Odatv ve KRT arasında 'namus' kavgası: Yargılanacaksınız

Gündem

Odatv ve KRT arasında 'namus' kavgası: Yargılanacaksınız
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fondaş KRT'nin yeni sahibi belli oldu! Mustafa Sarıgül bombası
Fondaş KRT'nin yeni sahibi belli oldu! Mustafa Sarıgül bombası

Gündem

Fondaş KRT'nin yeni sahibi belli oldu! Mustafa Sarıgül bombası

CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası
CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası

Gündem

CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası

CHP’den KRT ve Anka’ya her ay 2,5 milyon lira
CHP’den KRT ve Anka’ya her ay 2,5 milyon lira

Gündem

CHP’den KRT ve Anka’ya her ay 2,5 milyon lira

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23