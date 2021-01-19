Satılan 3 otomobilden biri SUV oldu

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility VehicleSpor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. SUV araçların, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobil severlerin gözdesi olan SUV’lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bu arada dünyada giderek büyük bir trend haline gelen SUV’un 2025 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki payının yüzde 35’e yükselmesi bekleniyor