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Teknoloji SATCOM'lu Bayraktar TB2'nin görüntüleri paylaşıldı
Teknoloji

SATCOM'lu Bayraktar TB2'nin görüntüleri paylaşıldı

BAYKAR, SATCOM entegre edilmiş Bayraktar TB2S SİHA'nın test ve uçuş görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:05:00 -
SATCOM'lu Bayraktar TB2'nin görüntüleri paylaşıldı

BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SATCOM entegreli Bayraktar TB2’nin test uçuşundan görüntüler paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Test ve eğitim için havalanan Bayraktar TB2/S SİHA ile kol uçuşunda…" ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından yapılan paylaşımı alıntılayarak, "Arkadaşlar Bayraktar TB2/S SİHA'mızı eğitim uçuşunda yalnız bırakmamışlar, sağolsunlar. Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerini kullandı.

Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Her alanda yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler dışa bağımlılığı azaltırken içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların alınmasında büyük katkı sağladı.

Türkiye’nin milli sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.

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