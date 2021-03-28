Türkiye yaz saati uygulaması ne zaman? Mart ayının son haftası her yıl olduğu gibi bu sene de 'saatler alındı mı?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Türkiye'de saatler ileri alındı mı?

Sat kaç? Saatler ileri alındı mı? Saatler ne zaman ileri alınacak?

Pek çok ülkede cumartesini pazara bağlayan gece saatler bir saat ileri alındı. Ancak Türkiye'de bu uygulamaya 5 yıl önce son verildi. Türkiye'de 7 Eylül 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması devam ediyor.

Bazı akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerde otomatik olarak saatler ileri alındı. Bu sebeple pek çok kişinin aklı karıştı. Ancak belirttiğimiz gibi Türkiye'de saatler ileri alınmıyor. Saatlerinizi manuel olarak güncel saatle çevirmeniz gerekecek.