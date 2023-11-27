Şaşkınlık veren olay Bursa’da yaşandı! Kendisini aldattığını düşündüğü kocasını önce camdan attı, sonra da bunu yaptı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Bursa’da bir kadın, kendisini aldattığından şüphelendiği kocasını ikinci kattan aşağı itti. İkinci kattan düşen Y.U. yerde yaralı halde uzanırken, eşi G.K. bıçakla başında bekledi. Olay anı komşular tarafından kayda alındı.

Korkunç olay Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın, tartıştığı Y.U.’yu ikinci kattan atarak yaralanmasına sebep oldu. Y.U. yerde yaralı halde yardım beklerken, gözü dönmüş eşi G.K. eline aldığı bıçakla yaralı adamın başında dakikalarca bekledi.

Komşuları tarafından kayda alınan olayda, kadının “beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın” dediği anlaşılıyor.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkinci katta düşerek yaralanan adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.