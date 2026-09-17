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Eğitim Şaşkına çeviren tesadüf! Dördüz kardeşler 4 bölümde
Eğitim

Şaşkına çeviren tesadüf! Dördüz kardeşler 4 bölümde

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Şaşkına çeviren tesadüf! Dördüz kardeşler 4 bölümde

Aynı gün dünyaya gelen dört kardeş, şimdi Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İTÜ’de dört ayrı mühendislik bölümünde eğitim görüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, bu yıl sıra dışı bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Dördüz kardeşler, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) dört farklı mühendislik bölümünde aynı anda öğrenim görerek eşi benzeri bulunmaz bir eğitim hikayesine imza atıyor.

 

4 kardeş İTÜ çatısı altında buluştu

Dördüz kardeşleri makamında kabul eden İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Dördüz kardeşler Önder, Ömer, Selin ve Aylin’le üniversitemizde bir araya geldik. Birlikte başlayan eğitim yolculukları bugün İTÜ’nün dört farklı mühendislik bölümünde, her birinin kendi ilgi alanı ve gelecek hedefleri doğrultusunda devam ediyor. Önder Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Selin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Aylin Endüstri Mühendisliği öğrencimiz. Üç kardeş 2023 YKS ile İTÜ Ailemize katılırken, Ömer de bu yıl kurumlararası yatay geçişle İnşaat Mühendisliği bölümümüze geldi. Böylece dört kardeşin farklı alanlarda ilerleyen üniversite yolculuğu İTÜ çatısı altında buluştu” ifadelerine yer verdi.

 

Dördüzler kendi yollarını çiziyor

Rektör Mandal şunları yazdı: “Sohbetimizde kariyer hedeflerini, çalışmak istedikleri alanları ve gelecek planlarını konuştuk. Dört farklı mühendislik disiplininde kendi yollarını çizerken birbirlerinin gelişimine eşlik etmeleri de bu buluşmayı daha anlamlı kıldı. Aylin’e, Selin’e, Ömer’e ve Önder’e eğitim ve kariyer yolculuklarında başarılar diliyor; bu güzel buluşmaya eşlik eden anneleri Yasemin Hanım’a da dört evladının İTÜ’deki yolculuğuna verdiği destek için teşekkürlerimi sunuyorum”

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