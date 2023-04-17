Şaşkına çeviren bölüm geliyor... Artık sadece ramak kaldı!

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 18 Nisan Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 18 Nisan Salı günü 20’inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın 18 Nisan Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 20. bölümünde neler olacak:

Halil ve Zeynep, Kader’in bıraktığı ses kaydını dinlemiştir. Zeynep, kim olduğunu bilmedikleri kadın tekrar aradığında Halil’e haber verecektir. Halil, Zeynep’i Cem ve Armağan’ın evine bırakmak ister, onlardan isteyecektir sevdiği kızı. Zeynep hala ailesine kırgın olduğu için kabul etmez. Ama Halil ısrarlıdır. Onlar büyütüp bu yaşa getirmişlerdir Zeynep’i. Bunu hak ediyorlardır. Zeynep Halil’in isteğiyle evine gider. Çok mutlu olur anne babası fakat Zeynep tavırlıdır hala onlara, Halil rica etti diye gelmiştir. Cem ve Armağan, damat olarak istemedikleri Halil’in sayesinde kızlarına kavuşmuştur. Ama ne fayda, yakında evlenip gidecektir. Cem ve Armağan hiç onaylamadıkları bu evliliğe karşı nasıl davranacaklarını bilemez. Halil, istemede kardeşlerinin de olmasını çok ister. Yılmaz’ın engel olacağını düşünür ama “tamam” demiştir Yılmaz.

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Bu arada Feride’nin Kıvanç’la gitmesi, baba evine geri dönmemesi Yılmaz’ı çileden çıkarmıştır. Feride’den hiç beklemiyordur böyle bir şeyi. Kızına rest çeker. Eğer seni affetmemi istiyorsan yapmanı istediğim tekbir şey var der. Yılmaz, Feride’yi hayatının en zor kararını vermeye zorlar.

Halil, Ömer’den Ali Fuat’ın öldüğü geceyle ilgili yeni şeyler öğrenir, Ömer’den. O gece en son Cem görüşmüştür Ali Fuat’la. Halil, Cem’e gidip neler olduğunu anlatmasını ister. Cem zaten hoşlanmadığı Halil’in suçlayıcı tavrından ayrıca çok rahatsız olur. İstemeden hemen önce yaşanan bu durumla ikili arasındaki gerilim had safhaya ulaşır.

Tüm bunlar olurken Canerde boş durmuyordur. Zeynep ve Halil’in arasını açacak bir planı vardır.

Zeynep sonunda Kader’le buluşur. Kader, bildiklerini anlatmadan önce ikimizden başka kimse bilemeyecek diye söz ister, özelikle de Halil. Zeynep bu durumu Halil’e söyleyecek midir? Ve heyecan dolu o gece nihayet gelir. Halil ailesiyle birlikte Zeynep’i istemeye gider..