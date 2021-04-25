Şaşırttı... Abdullah Gül'den Babacan'a ters köşe!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Nisan 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanması sonrası Türkiye'de ve Ermeni iddialarını reddeden ülkelerde tepkilere neden oldu.

ABD'den gelen bu karara yurt genelinde tepki gösterilirken, kimi siyasi odaklar, ABD'nin siyasi tutumunu değil hükümeti sorumlu tuttu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ermeni iddialarının ABD'de kabul edilmesini hükümetin yanlış politikalarına bağlarken, AK Parti'den ayrıldıktan sonra bir dönem kendisiyle aynı siyasi oluşum içinde yer alacağı söylene gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, direkt olarak ABD Başkanı Biden'ı eleştirdi.

Babacan'ın partisi Türkiye'ye saldırdı

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Beyaz Saray’dan yapılan 24 Nisan açıklamasını şu ifadelerle karşıladı:

"Uluslararası alanda maalesef küçük düşürülmemizin nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomi ve gücümüzdür. İdealimiz ülke içinde ve dışında barıştır. Geçmişe saplanıp kalmak değil, geçmişten ders çıkararak güzel yarınlar inşa etmektir."

Gül'den Babacan'a ters köşe

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, söz konusu Biden'ın bu kararını esefle karşıladğını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı mevcut konjonktürü fırsat bilip, yüz yıl önce bu topraklarda yaşanan ortak acılar üzerinden siyaset yapmak ve tarihi gerçekleri çarpıtmak devlet adamlığına yakışmaz. Başkan Biden’ın açıklamasını esefle karşılıyorum."