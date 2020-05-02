Şaşırtan manzara! Marmara Denizi turuncuya büründü
Plankton çoğalması nedeniyle Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahilinde deniz suyunun rengi turuncuya dönüştü.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
Vatandaşlar şaşırtan manzara
Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.
Mevsimsel bir olay
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.