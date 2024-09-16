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Dünya Şaşırtan gelişme, o detay: Böyle giderse her şeyini kaybeder! Rusya'dan Harkiv'e saldırı
Dünya

Şaşırtan gelişme, o detay: Böyle giderse her şeyini kaybeder! Rusya'dan Harkiv'e saldırı

Yeniakit Publisher
2024-09-16 20:03:00 - 2024-09-16 20:56:14
Şaşırtan gelişme, o detay: Böyle giderse her şeyini kaybeder! Rusya'dan Harkiv'e saldırı

Rusya'nın Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti! Rusya'dan şaşırtan çıkışlar sonrası Rusya'nın böyle giderse her şeyini kaybeder yorumları gündemi meşgul ediyor. 4’ü çocuk 43 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Harkiv’de kurtarma ekipleri, yüksek katlı bir konut binasının 9’uncu katındaki yıkılmış bir dairenin enkazından ölü bir adamın cesedini çıkardı. Saat 21.30 (dün) itibariyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk olmak üzere 43 kişi yaralandı. 7 apartman binası ve 20 araç hasar gördü” denildi.

ORMAN YANGINI

Öte yandan Ukrayna'nın Poltava bölgesinde çıkan orman yangının gece boyu müdahaleler sürdü. Yangının 680 hektarlık alanı kapladığı belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Kurtarma ekipleri Poltava bölgesinde çıkan büyük çaplı orman yangınını söndürmeye devam ediyor. Yangının kapladığı toplam alan yaklaşık 680 hektardır. Şu anda kuru bitki örtüsü ve orman çöpleri yaklaşık 70 hektarlık bir alanda yanmaktadır. Kurtarma ekipleri Poltava-Kobelyaki elektrikli treninin 57 yolcusunu tahliye etti. Yerel yetkililer Mankivka köyünün 7 sakinini tahliye etti. Hasar gören özel ev ve binaların sayısı tespit ediliyor. Yangının söndürülmesinde toplam 411 personel ve 67 araç görev almaktadır” denildi.

 

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