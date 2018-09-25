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Şaşırtan çıkış: Islam Slimani'den korkmaya başladım

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendiren yorumcu Mehmet Demirkol, Islam Slimani'yi eleştirdi. Demirkol, " Yavaş yavaş yanılacağım diye korkuyorum" dedi.

25 Eylül 2018 Salı 16:44
Şaşırtan çıkış: Islam Slimani'den korkmaya başladım

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ve Slimani ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

"Slimani'nin Negredo gibi Soldado gibi sezonu kapatma ihtimali yok, bu adam başka. Çok ekstra çaba harcıyor, biraz dinç kalabilse daha farklı olabilir iş" diyen Mehmet Demirkol derbinin ardından ise düşüncesini biraz yumaşatarak "Korkmaya başladım" dedi.

Mehmet Demirkol, Islam Slimani'den beklentisinin daha yüksek olduğunu belirtirken, "Slimani hiç dinç kalamıyor. Yavaş yavaş yanılacağım diye korkuyorum" sözlerine yer verdi. İşte Demirkol'un açıklaması;

"SLIMANI'DEN KORKMAYA BAŞLADIM"

"Fenerbahçe'de Yassine Benzia'yı beğendim, alışmış yani ne olduğunun farkında. Slimani kendisini gereksiz işlerle çok yoruyor. Belki geriye gelip destek vermesi isteniyordur ama hiç dinç kalamıyor. Çok yüksekti beklentim, yanılacak mıyım acaba? Hafif hafif de korkmaya başladım. Türkiye Ligi'nde çok rahat atar diye düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum "

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:44
  1. Mehmet Demirkol
  2. Yassine Benzia
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
  5. Benzia
  6. Slimani

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