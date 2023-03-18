Şaşırdık mı! Haluk Levent konserinde rezil görüntüler
İstanbul'da Haluk Levent'in de yer aldığı konser, skandal görüntülere sahne oldu. Kendini bilmez seyircilerden bazıları "Hükümet istifa" sloganları attı.
Deprem felaketinde türlü yalan ve iftiralarla Kızılay'ı hedef alan güruhu sevindirecek yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da geliri deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlanmak üzere düzenlenen konserde Haluk Levent'in sahne aldığı sırada kendini bilmez bazı seyirciler, "Hükümet istifa" sloganları attı.
İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen konserde Gazapizm, Ceza, Göksel ve Haluk Levent gibi isimler sahne aldı.
Haluk Levent sahneye çıktığı sırada bazı seyirciler, "Hükümet istifa" sloganları attı. Rezil görüntülere çok sayıda tepki yağdı.
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