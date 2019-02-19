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SASA karını yüzde 293 artırdı

Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan ve kendi alanında Türkiye’nin en büyük tesisi olan SASA net karını 2018 yılında yüzde 293 artırarak 597 milyon liraya yükseltti.

19 Şubat 2019 Salı 12:41
SASA karını yüzde 293 artırdı

Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan ve kendi alanında Türkiye’nin en büyük tesisi olan SASA net karını 2018 yılında yüzde 293 artırarak 597 milyon liraya yükseltti.


2018 yılında yeni yatırımlarını devam ettiren SASA2018 yılını cirosal olarak 2017’ye göre yüzde 32 genişleterek kapattı.


Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi, SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker,SASA’nın 2017 yılında 323 Milyon TL olan EBITDA’sını 2018 yılsonu itibarıyla 563 milyon TL’ye yükselttiğini ifade ederek SASA net karını 2018 yılında yüzde 293 artırarak 204 milyon TL’den 597 milyon TL’ye yükselttiğini belirtti.


Şeker, “Erdemoğlu Holding şirketlerinden SASA , 2018 yılında yeni yatırımların montaj ve inşaat işleri dışında, üretim tarafını da aksatmadan devam ettirmiştir. Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik dalgalanmalara rağmen, 2018’i cirosal olarak 2017’ye göre, yüzde 32 genişleterek kapattık. 2018 başlangıcında bin 250 kişi olan istihdam sayımızı, 2018’de bin 560’a çıkardık. 2019 yılı üretim kapasitesinin mevcut üretim kapasitesinin yüzde 50 üstünde olmasını, cirosal olarak da yüzde 50 ila 60 arasında genişleme beklemekteyiz. Bu yıl yeni yatırımlarının da devreye girmesiyle, üretim kapasitelerinde ciddi bir artış olacak, polyester ipliğin ham maddesi olan POY ve tekstürenin montaj ve inşaat devam etmektedir. SASA Polyester olarak, yaklaşık 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkeler, Avrupa ülkeleri olup, en çok da Almanya’ya ihracat yapmaktayız. Şu anda 200 milyon USD’a yakın bir ihracat kapasitemiz var. Önümüzdeki süreçte yeni tesislerimizin de devreye girmesiyle, mamul sayımızı çeşitlendirip, miktarını artırarak ihracatımızı büyütmeyi planlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:41
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