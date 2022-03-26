İstanbul Boğazı açıklarında mayın tespit edildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi 'SAS timi nedir nasıl kimlerden oluşur?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

SAS timleri nedir? SAS timi nasıl olunur?

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Karadeniz’e bırakılan bir mayın İstanbul Boğazı’na ulaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Bu açıklamayla ‘SAS nedir?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

SAS: Sualtı Savunma Grup Komutanlığı veya SAS, Türk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve astsubayların arasından seçilen, yetenekli askerlerden oluşan teknik bir birliktir.

SAS Komutanlığı, 1964 yılında İskenderun'da, Navy EOD (ABD Patlayıcı Uzmanları) ile San Diego'da yapılan ortak eğitim sonucunda oluşturuldu. SAS'ın orijinal adı Su Altı Müdafaa (SAM) birimidir . Üst komutanlıkları ise Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı (KSK) ismini taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs'a düzenlenen harekâtın bir bölümünde yer aldılar.

Hendek Operasyonları ,Fırat Kalkanı Harekâtı ,Zeytin Dalı Harekatı ,Barış Pınarı Harekâtı gibi önemli operasyonlara katılarak birçok mayın ve el yapımı patlayıcının imhasını gerçekleştirmişlerdir.

Libya'da Hafter güçlerinin çekildiği bölgelerde sivillerin zarar görmemesi için kurulan EYP tuzakları ve mayınların temizlenmesinde görev almışlardır.