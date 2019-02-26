0553 313 94 23

Saruhan, İl Seçim Kurulunun kararını YSK’ya taşıyor

CHP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesinin ardından Mustafa Saruhan, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve Milletvekili Mürsel Alban, İl Seçim Kurulu Başkanlığını ziyaret etti.

26 Şubat 2019 Salı 17:34
Saruhan, İl Seçim Kurulunun kararını YSK’ya taşıyor

CHP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesinin ardından Mustafa Saruhan, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve Milletvekili Mürsel Alban, İl Seçim Kurulu Başkanlığını ziyaret etti.


CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan hakkında daha önce verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, İlçe Seçim Kurulu Saruhan’ın aday olmasına sakınca olmadığına dair karar vermişti. İl Seçim Kuruluna taşınan bu kararı değerlendiren kurul, Mustafa Saruhan’ın hakkında daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları nedeniyle isminin YSK’ya bildirildiği tarihte adaylık başvurusu yapamayacağı gerekçesiyle başkan adaylığını düşürdü.


Bodrum Belediye Başkan adaylığı düşürülen Saruhan, Bodrum’daki seçim çalışmalarını yarıda keserek Muğla Adliyesine geldi. Saruhan’a İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve Milletvekili Mürsel Alban eşlik etti. İl Seçik Kurulu Başkanı ile görüşen Mustafa Saruhan ve beraberindekiler, buradan İl Seçim Kurulunun bulunduğu Muğla Barosuna geçti.


Adliye çıkışında konuşan İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, “Biz bu kararı Yüksek Seçim Kuruluna tekrar itiraz ettik. Şimdilik bu kadar” derken, adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülen Mustafa Saruhan, “İl Başkanım yetkili. Açıklamayı yaptı. Teşekkür ederim dedi. Hukuki süreç ile ilgili olarak da İl Başkanı Zeybekoğlu ise "Şu anda hukuki süreç devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    1. Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    2. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    3. Romanya açıklarında Türk balıkçı..
    4. Başkan Demirtaş’tan işçilere yüzde 40..
    5. Hırsızlar bahçelerdeki sulama..
    6. Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı..
    7. Cizre’de iki aile arasında taşlı..
    8. Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya’nın makus..
    9. AGD'den 'Şehitler Gecesi' programı
    10. Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek..
    11. Gıda sektöründe israf ve kayıplar baş..
    12. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    13. Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9..
    14. Cumhurbaşkanı’nın doğum gününü..
    15. Reyhanlı'daki terör saldırısı davası
    16. Engellilere rapor kolaylığı sevinç..
    17. Kars’tauyuşturucudan 7 kişi..
    18. ZONSİAD “Kar yağışına rağmen engel..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Bayburt Üniversitesi’nden KPSS..
    21. Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan..
    22. Mermer ocağında şüpheli ölüm
    23. Aliağa’da temizlik mesaisi
    24. Bağ evi çıkan yangında kül oldu
    25. Şırnak yerel seçim anket sonuçları..
    26. Genç Memur-Sen’den Bektaş’a ziyaret
    27. İstanbul Havalimanı için flaş karar! 7..
    28. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası..
    29. Kahramanmaraş’ta bekçilere hizmet içi..
    30. "Milletin 'zillet ittifakı' diyeceğini..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!