Saruhan, İl Seçim Kurulunun kararını YSK’ya taşıyor

CHP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesinin ardından Mustafa Saruhan, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve Milletvekili Mürsel Alban, İl Seçim Kurulu Başkanlığını ziyaret etti.

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan hakkında daha önce verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, İlçe Seçim Kurulu Saruhan’ın aday olmasına sakınca olmadığına dair karar vermişti. İl Seçim Kuruluna taşınan bu kararı değerlendiren kurul, Mustafa Saruhan’ın hakkında daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları nedeniyle isminin YSK’ya bildirildiği tarihte adaylık başvurusu yapamayacağı gerekçesiyle başkan adaylığını düşürdü.

Bodrum Belediye Başkan adaylığı düşürülen Saruhan, Bodrum’daki seçim çalışmalarını yarıda keserek Muğla Adliyesine geldi. Saruhan’a İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve Milletvekili Mürsel Alban eşlik etti. İl Seçik Kurulu Başkanı ile görüşen Mustafa Saruhan ve beraberindekiler, buradan İl Seçim Kurulunun bulunduğu Muğla Barosuna geçti.

Adliye çıkışında konuşan İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, “Biz bu kararı Yüksek Seçim Kuruluna tekrar itiraz ettik. Şimdilik bu kadar” derken, adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülen Mustafa Saruhan, “İl Başkanım yetkili. Açıklamayı yaptı. Teşekkür ederim dedi. Hukuki süreç ile ilgili olarak da İl Başkanı Zeybekoğlu ise "Şu anda hukuki süreç devam ediyor” açıklamasında bulundu.