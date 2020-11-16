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Aktüel Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Aktüel

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:54:21 -
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 4 kişinin olduğu balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Limni Adası açıklarında bir erkek cesedi buldu. Türk makamlarıyla iletişime geçen Yunan yetkililer, cesedin fotoğraflarını gönderdi.

Ailesi cesedin Kemal Abay'a (52) ait olduğunu teşhis etti. Abay'ın cenazesinin Yunanistan'daki işlemlerin ardından teslim edileceği öğrenildi.

- Olay

Saros Körfezi'nde 8 Kasım'da balık tutmak amacıyla denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı. Teknedeki Murat Erden yüzerek sahile çıkmayı başarmıştı.

Uğur Soydan sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmış, Hasan Soydan'ın cesedi ise 2 gün önce bulunmuştu.

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