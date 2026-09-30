Saros Körfezi İbrice Limanı'nda dalış sezonu 25 bine yakın dalışla sona erdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'nda dalış sezonu sona erdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yetkilisi ve 3 yıldız dalış eğitmen eğiticisi Ahmet Yumurtacı, yoğun bir dalış sezonu geçirdiklerini belirterek "Sadece İbrice Limanı bölgesinde 25 bine yakın dalış gerçekleştirildi. Ortalama 10 binin üzerinde dalıcıyı ağırladık" dedi.

Saros Körfezi'nin "akvaryumu" olarak adlandırılan İbrice Limanı, bu sezon da yerli ve yabancı birçok dalış tutkununu ağırladı. Dalgıç adayları, eğitmenler eşliğinde liman açıklarında bulunan Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resifler ile limanın 500 metre açığına geçen yıl batırılan muharebe tankının bulunduğu bölgeye daldı. Liman ve çevresine Edirne Valiliği'nce yaptırılan tesisler ve yeni yatırımlar bölgede dalış turizmini geliştirdi; yapılan tanıtımlarla bölgeye gelen dalış tutkunlarının sayısı bu yıl daha da arttı.

Bölgede 12 dalış noktası, tank, gemi ve uçak batıkları var

Yumurtacı, bu yıl bölgede ekstra yeni yapay resifler yapıldığını, bu resiflerin oldukça ilgi çektiğini ve özellikle İstanbul'dan birçok dalgıcın geldiğini anlattı. "Biraz geç başlasak da güzel sonlandırdık" diyen Yumurtacı, bölgede doğal resiflerin çok fazla olduğunu ve 12 dalış noktası bulunduğunu söyledi.

Yumurtacı'nın aktardığına göre valilik kanalıyla hem altyapı hem de yapay resifler olmak üzere çok ciddi yatırımlar yapıldı; son 2 senedir bölgeye çok fazla yatırım yapılması ilgiyi artırdı. Bölgede tank, gemi ve uçak batıkları bulunuyor, yapay resifler bu yıl daha da arttı, "Minia Edirne Projesi" hayata geçirildi.

Yumurtacı'ya göre Saros'un ilgi çekmesinin kaynağı, kendi kendini temizleyen 3 körfezden biri olması. Sezonun uzamasının sebeplerinden biri olarak yapılan yatırımları gösteren Yumurtacı, mevsimlerin biraz kayması ile su sıcaklığının ve görüş mesafesinin artmasının da ilgiyi bölgeye kaydırdığını belirtti.

Yumurtacı, gelecek sezona ilişkin beklentisini "Önümüzdeki sezonda kapasitemizi çok daha fazla arttırarak daha fazla yerli ve yabancı dalıcıyı ağırlayacağımızı düşünüyorum" sözleriyle aktardı.

"Ben de daha önce Edirne'de dalış turizmi olduğunu bilmiyordum"

3 yıldızlı dalgıç Bünyamin Taha Aksu, hem dalış eğitmenleri hem de dalgıçlar için keyifli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi. Aksu, yeni yapılan yapay resifler için birçok dalıcının bölgeyi tercih ettiğini, İstanbul'dan, diğer illerden ve yurt dışından gelen dalıcıların hepsinin kocaman bir gülümsemeyle ayrıldığını söyledi.

Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleyen nadir bir körfez olduğunu, su altında canlılık oranının çok fazla olduğunu ve her dalıcıya uygun dalış noktası bulunduğunu belirten Aksu, "Ben de daha önce Edirne'de dalış turizmi olduğunu bilmiyordum. Daha çok Antalya ve Kaş tanınıyordu. Ama burada da suyun altında bambaşka bir dünya var" ifadelerini kullandı.

Aksu, dalıcıların başta tereddüt etseler de Saros'ta dalış yaptıktan sonra çok şaşırıp mutlu olduklarını, bunun da kendilerini memnun ettiğini sözlerine ekledi.