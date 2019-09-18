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Şarlatan mahkemede konuştu! Dans rezilliği böyle savundu

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada ifade veren Adnan Oktar, kendi televizyon kanalında kadınları dekolteli giydirerek dans ettirme rezilliğini "Dekolteli hanımların da Müslüman olduğunu göstermek istiyordum" sözleriyle savundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:16
Şarlatan mahkemede konuştu! Dans rezilliği böyle savundu

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 161 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı. Davada savunmasını tamamlayan Adnan Oktar, müşteki avukatlarının sorularını cevapladı. 

Dans rezilliğini böyle savundu

Mahkemede avukat Adnan Oktar'a, "Mehdi misiniz?" diye sordu; Oktar, "Bunu söyleyen dinden çıkar" şeklinde karşılık verdi. Oktar daha sonra, sahibi olduğu A9 TV ekranlarında "kedicik" olarak bilinen kadınların dekolteli giyinip dans etmesiyle ilgili olarak, "Dans etmeyi sevmem, dekolte giyenlerin ve dans edenlerin de Müslüman olacağını göstermek istiyordum" şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:16
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Oktar Babuna
  4. Tarkan Yavaş
  5. Ayşegül Hüma Babuna

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  • şenay doğan şenay doğan 10 dk önce
    mehdiye gelmeden önce kuran yorumunu ele alsak senin kuran yorumun sende ve sana inanalarda iman bıraktı mı allahım tesettür farzdır başımla beraber ama nefsime yenik düştüm şeytanın şerrine uğradım dekolteliyim diyen de fasık olsa da müslümandır demen küfretmediği müddetçe dekoltelilerin de islam dairesi içinde kalacağını anlatmana kafi idi soytarılık yapacağım derken kafir oldunuz allaha emanet olun

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