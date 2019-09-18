Şarlatan mahkemede konuştu! Dans rezilliği böyle savundu

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 161 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı. Davada savunmasını tamamlayan Adnan Oktar, müşteki avukatlarının sorularını cevapladı.

Dans rezilliğini böyle savundu

Mahkemede avukat Adnan Oktar'a, "Mehdi misiniz?" diye sordu; Oktar, "Bunu söyleyen dinden çıkar" şeklinde karşılık verdi. Oktar daha sonra, sahibi olduğu A9 TV ekranlarında "kedicik" olarak bilinen kadınların dekolteli giyinip dans etmesiyle ilgili olarak, "Dans etmeyi sevmem, dekolte giyenlerin ve dans edenlerin de Müslüman olacağını göstermek istiyordum" şeklinde cevap verdi.