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Şarlatan Adnan Oktar'ın polisi tehdit eden adamı yakalandı!

İstanbul Polisi’nin Adnan Oktar ve yapılanmasına düzenlediği operasyon sonrasında tutuklanan Oktar’ın gözaltı fotoğrafına sosyal medyadan tepki göstererek Mali Şube’de görevli polis tehdit eden Bahadır K. tutuklanarak cezaevine kondu.

31 Temmuz 2018 Salı 12:07
Şarlatan Adnan Oktar'ın polisi tehdit eden adamı yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 11 Temmuz'da düzenlediği operasyonda, Adnan Oktar ve 189 adamı gözaltına alındı.

Sözcü''nün haberine göre şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevli polis memur Oktar'ı polis aracına götürdü. Daha sonra elleriyle Adnan Oktar'ın başından bastırarak ekip otosuna bindirdi. Bir çok suçlu için uygulanan o anlar gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Oktar'ın o fotoğrafına tepki gösteren Bahadır K., sosyal medya üzerinden o polisi tehdit etti.

“BANA DA YAPSANA…”

Adnan Oktar'dan “Hocamız” diye bahseden Bahadır K. hesabında şunları yazdı. “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Acayip gıcık kaptım ona. Bak Allah nasip edecek kardeş “Ben sıfır (sıfır en az beş yıl demek) yıl kick boks eğitimi gördüm. O hareketi bir de bana serbest dövüş sistemde yapmanı bekliyorum senden. Bakayım kimin kafasını eğiyorsun sen… Bir görelim… Eğer senin kafanı kırmazsam bana Bahadır demesinler. A… herif…”

Mali polis tehdit mesajı üzerine harekete geçti. Bahadır K. Bebek'te çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Aynı şekilde başından basılarak Emniyet’ten çıkarılan şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Örgütün Veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlarından işlem yapıldı. Adliye gönderilen şüpheli tutuklandı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 12:07
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  • MOLİERMOLİER1 sa önce
    bu uyduruktarikatçıda öbek-yağlı göbek ve düşük çene tam... istediğini verin sayın yetkililer ve götürün merkeze..
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