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Şarlatan Adnan Oktar davasında flaş gelişme

Ailesinden kopardığı genç kızları alıkoyarak kendi kanalında sapkın yayınlar yapan Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan örgüt lideri Adnan Oktar'ın yakın akrabası Mete Oktar, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
Şarlatan Adnan Oktar davasında flaş gelişme

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonlar kapsamında cezaevinde 1 yıldır tutuklu olan Adnan Oktar'ın yakın akrabası 75 yaşındaki Mete Oktar sağlık nedenlerinden dolayı tahliye edildi.

İki kişi daha serbest bırakıldı

Mete Oktar'ın yanı sıra Seyhun Şanda ve Ozan Süer isimli iki örgüt üyesi de sağlık sebepleri dolayısıyla denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Alıkoyduğu genç kızları kendisine ait kanalında sapkın yayınlarına alet eden suç örgütü lideri Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc7 dk önce
    ne oluyor millet başka şeylerle meşgulken yargıda arkada boş durmuyor. içerideki suçluları kitabına uydurup salıveriyor. ne pislik bir yönetim vede ülke olduk
  • turkturk11 dk önce
    SAGLIK SORUNLARI NEDENIYL EOKTARIDA SALACAK BU FETO ARTIKLARI IYI BAKINN / BUGU EKADAR DEDIKLERI HEP CIKTI YAKINDA BIRAZ GUNDEM DEGISSIN OKTA RPICI SERBEST OLACAK..

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