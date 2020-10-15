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Gündem ‘Şarlatan Adnan‘ için kan donduran itiraflar! “11 yıl boyunca…”
Gündem

‘Şarlatan Adnan‘ için kan donduran itiraflar! “11 yıl boyunca…”

Adnan Oktar Suç Örgütü’nden 2017 yılında ayrılan, 11 yıl boyunca şiddet ve cinsel istismara maruz kalan, Ceylan Özgül suç örgütüne ait kan donduran itiraflara yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:34:00 -
‘Şarlatan Adnan‘ için kan donduran itiraflar! “11 yıl boyunca…”

Adnan Oktar Örgütü'nün çökertilmesine yardım eden ve Oktar ve yardımcılarının tutuklanmasını sağlayan isim olmasına rağmen üzerindeki “kedicik” yaftasından bir türlü kurtulamayan Ceylan Özgül, yaşadığı kâbusu tüm detaylarıyla katıldığı YouTube kanalında anlattı.

İşte suç örgütünden kurtulan Ceylan Özgül’ün yaşadıkları;

"Bacılar" denilen ve örgütün ana yönetimi olarak adlandırılan evinden alınıp sıkı güvenliğe sahip, kameralı ve pencerelerinde demir parmaklıları olan bir eve götürülerek hapsedilen Ceylan Özgül, bacılardan izin almadan hiçbir şey yapamadığını söyledi.

Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan Özgül, her türlü cinsel istismara maruz kaldığını da açıkladı. Yüzünü bir kez gördüğü bir adamla evlendirildiğini ifade eden Ceylan Özgül, A9 TV kanalına zırhlı araçlarla götürüldüğünü söyledi. Adnan Oktar'ın istediği şekilde giydirilip, süslendirilip ve yine o ne derse öyle davranması için zorlandığını belirtti.

Ailesi tarafından bir kere kurtarılmasına rağmen ailesi için yapılan tehditlere boyun eğerek zindan adası dediği yere geri dönmek zorunda olduğunu da söyledi.

Annesinin cenazesine bile gönderilmeyen Özgül, hala tehditler aldığını ifade etti.

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