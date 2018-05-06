Sarkozy'e sert mesaj: İyice haddini aştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemelerine ilişkin, “Bu, ırkçılıkta, İslam düşmanlığında vardığı noktanın ve entelektüel yobazlığın göstergesidir. İyice hadlerini aştılar. Bunlar böyle konuşunca ne oluyor? Camilere Avrupa’da saldırılar oluyor” dedi.

SERT MESAJ!

Çavuşoğlu, “Bugün Fransa’da içlerinde Sarkozy’nin de olduğu densizler, Kuran-ı Kerim’in bazı ayetlerinin değişmesi gerektiğini, bazı bölümlerin çıkarılması gerektiğini savunmuşlar. Kutsal kitabımız senin yazboz tahtan mı? Neymiş efendim Yahudi düşmanlığı içeriyormuş. Tarih boyunca siz Yahudilere zulmettiniz, tarih boyunca Yahudilerin sığınağı olmuştur, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Müslümanlar sahip çıkmıştır. Soykırımlar Türkiye’de mi yaşandı? Biz İsrail devletinin zulmüne karşıyız, Yahudilere karşı değiliz. Bizim tüm inançlara saygımız var. O yanlışlara da karşı olmaya devam edeceğiz. Bizim ülkemiz de de Musevi vatandaşlarımız var, onlar da haklarını en iyi şekilde kullanıyorlar, özgürlüklerini kullanabiliyor, ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Bizde Yahudi düşmanlığı yoktur, bizim inancımıza terstir, dinimize terstir, Kuran’ımıza terstir. Sen hangi hakla çıkmışsın? Bu, ırkçılıkta, İslam düşmanlığında vardığı noktanın ve entelektüel yobazlığın göstergesidir. İyice hadlerini aştılar. Bunlar böyle konuşunca ne oluyor? Camilere Avrupa’da saldırılar oluyor. Sen Türkiye’ye Özgürlük dersi vermeye çalışıyorsun, Avrupa’da bugün ırkçılık, hoşgörüsüzlük, göçmen düşmanlığı, kendisinden olmayanı düşman görme had safhada. Irkçı partiler aldı başını gidiyor. Sen önce bunları durdur. Hangi özgürlükten bahsediyorsun, kime ders vermeye çalışıyorsun” şeklinde konuştu.