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Sarkozy'e çok sert tepki

Bakan Numan Kurtulmuş, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine çok sert tepki gösterdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:47
Sarkozy'e çok sert tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemelerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istenmesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır.'' ifadelrini kullandı.

"BARBARLIK VE SAPKINLIK"

Fransa'da Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Eski Başbakan Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır.

"AVRUPA'NIN KENDİ DEĞERLERİNE HAKARETTİR"

Bu bildiriye destek sınırlı da kalsa ülke yönetimine talip olanlar tarafından bildirinin sahiplenilmesi endişe vericidir. Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği nokta en başta Avrupa’nın kendi değerlerine hakarettir.

Küresel güç savaşları nedeniyle terörize edilen toplumların ve şiddetin sorumlusu olarak Kur’an-ı Kerim’i göstermek, en hafif ifadeyle şiddet ve kaosun faili olan çevrelerin suçluluk psikolojilerinin bir dışavurumudur.

AVRUPA KAMUOYUNA ÇAĞRI

Birilerinin süfli siyasi hesapları uğruna hakikatin tek kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in, adı barış olan İslam dininin ve bu yüce dinin mensuplarının itham edilmesini şiddetle kınıyor, Avrupa kamuoyunun bu faşistçe kaleme alınmış bildiriye itibar etmeyeceğine inanıyorum.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:47
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Fransa
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