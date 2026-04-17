Şarköy’de modern itfaiye istasyonu hizmete açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy’e kazandırılan modern itfaiye istasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, istasyonun ilçe için önemli bir kazanım olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ise konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladı. Başkan Yüceer, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği en büyük önceliğimizdir. Şarköy’ü afetlere karşı çok daha dirençli ve güvenli bir şehir haline getiriyoruz. İnsan hayatını korumanın ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz" dedi.

Yüceer, güçlü teşkilatın güvenli şehir anlamına geldiğini vurgulayarak, "Şarköy, denizi, doğası ve yaz aylarında katlanan nüfusuyla Tekirdağ’ın göz bebeği. Bu nedenle ilçemizin altyapısını, üstyapısını ve afetlere karşı dayanıklılığını güçlendirmek zorundayız. Göreve geldiğimizde ‘Güçlü Tekirdağ’ hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda 11 ilçemize 11 itfaiye istasyonu kazandırmayı planladık" dedi.

Yüceer, "Şarköy’de kentsel alanlarda ortalama olaylara ulaşma süremizi 4 dakika 40 saniyeden 3 dakika 43 saniyeye düşürdük. Kırsalda ise bu süreyi 16 dakika 41 saniyeden 15 dakika 6 saniyeye indirdik. Belki kısa gibi görünen bu süreler, bir hayatı, bir evi, bir ormanı kurtaracak kadar kıymetlidir. Burası sadece bir itfaiye binası değil; aynı zamanda bir afet koordinasyon merkezi niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek istasyonun açılışı gerçekleştirildi. Programın ardından katılımcılar tesisi gezerek bilgi aldı.

Toplam 1307,80 metrekare alana sahip istasyonda 7 araç kapasiteli kapalı garaj, 138 metreküp su deposu, eğitim ve sosyal alanlar yer alıyor.