Şarköy’de kayıp olarak aranan şahıs, Keşan’da çay hırsızlığından yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde cadde üzerinde elindeki çay paketleri ile koşan şüpheliyi kovalayan polisler, şahsı marketten çaldığı çaylar ile yakaladı. Aynı zamanda zanlının Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

15 Haziran 2020 Pazartesi günü, Keşan’da devriye görevini icra eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, elinde çay paketleri ile Hastane Caddesi üzerinde koşarken gördükleri şahıstan şüphelendi ve peşine düştü. Saat 10.00 sıralarında Hastane Caddesi üzerinde elinde iki kiloluk çay paketi bulunan bir şahsın koştuğunu fark ederek şüphelenen devriye görevindeki ekipler, zanlıyı İlyas Bey Caddesi üzerinde yakaladı. UYAP sorgulamasında şahsın, Tekirdağ Şarköy ilçesinde kayıp olarak aranması bulunan U.D. olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli işlem başlatıldı. Çalınan malzemeler ise market yetkilisine teslim edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak Polis Merkezi Amirliğine götürülen U.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.