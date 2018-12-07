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Şarköy'de 6 öğrenci yedikleri çikolatadan zehirlendi

Tekirdağ'da bulunan bir ilkokulda öğrenci velisinin çocuklara dağıtılsın diye okul yönetimine verdiği çikolatalardan yiyen 6 öğrenci zehirlendi.

07 Aralık 2018 Cuma 18:22
Şarköy'de 6 öğrenci yedikleri çikolatadan zehirlendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ilkokulda, bir velinin okul idaresine dağıtılması için verdiği, son tüketim tarihi geçen çikolatadan yiyen 6 öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 

Şarköy ilçesine bağlı Eriklice Mahallesi'nde bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokula giderek, dağıtılması için okul yönetimine çikolata verdi. İkinci sınıf öğrencilerinden 6'sı yedikleri çikolatadan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilere 'gıda zehirlenmesi' teşhisi konuldu. Yapılan incelemede öğrenci velisi tarafından getirilen çikolataların tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:22
  1. Tekirdağ
  2. Şarköy
  3. Gıda zehirlenmesi

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