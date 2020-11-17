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Gündem Şarköy Belediyesi hangi partiden?
Gündem

Şarköy Belediyesi hangi partiden?

Tekirdağ Şarköy Belediyesi kimde? Pek çok kişi Şarköy Belediyesinin hangi partide olduğunu merak ediyor. Peki, Şarköy Belediyesi hangi partide?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:52:00 -
Şarköy Belediyesi hangi partiden?

Vatandaşlar hangi belediyelerin hangi partilerde olduğunu zaman zaman araştırıyor. Pek çok kişi Şarköy Belediyesi’nin kime ait olup olmadığını araştırıyor.

Şarköy nerede?

Şarköy, Tekirdağ ilinin bir ilçesi. Tekirdağ'ın güneybatısında, Marmara Denizi kıyısında kurulmuştur. Şarköy ilçesinde biri ilçe merkezi ikisi kasaba olmak üzere 3 belediye teşkilatı vardır. Bunlar dışında ilçe merkezi 3 mahalleden oluşurken, ilçeye bağlı 26 köy bulunmaktadır.

Şarköy Belediyesi hangi partiden?

Şarköy Belediyesi’nin hangi partide olduğu araştırılıyor. Şarköy Belediyesi CHP'de bulunuyor.

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