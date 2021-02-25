Sarkisyan'la Paşinyan arasında İskender füzeleri tartışması! 'Patlamıyor'

30 yıldır Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, saldırganlığını devam ettirmenin faturasını ağır ödedi.

Geçen yıl Ermeni işgalcilerin bitmek bilmeyen tacizlerine uzun bir hazırlıktan sonra karşılık veren Azerbaycan ordusu, Türkiye'nin de lojistik desteği sayesinde, Karabağ'ın büyük bir bölümünü işgalden kurtarırken, ordusuna da ciddi kayıplar verdirdiği Ermenistan'a kritik bir ders verdi.

"İSKENDER FÜZELERİ NEDEN ÇALIŞMADI" TARTIŞMASI



Ermenistan'ın kayıpları sonrası Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ın masada olduğu anlaşma sonrası ülkede başlayan siyasi karmaşa devam ederken, Rusya'dan alınan İskender füzelerinin işlevsizliği de tartışma konusu oldu.

Elindeki çalışır füzeleri sivillerin yaşadığı kentlere atmakta hiçbir ahlaki sorun görmeyen Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, 1in.am haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Paşinyan: Füzeler kullanıma uygun değildi

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan, söz konu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtti.

"Füzelerin yüzde 10'u patlıyor"

Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı.

2016'da alınmıştı

Ermenistan, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerini 2016'da Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Rusya'dan satın almıştı.