  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD başına ödül koymuştu... Pakistan öldürdü!

TOGG’dan muhteşem haber! İlk batarya paketlendi

Rusya neye uğradığını şaşırdı! Türkiye'den satın almak için apar topar harekete geçtiler

Dünya gıda krizi ile boğuşurken Almanya, İspanya ve Hollanda Türkiye'den satın almak için harekete geçti

Fenerbahçe'ye kızdı, eşine bakın ne yaptı! Skandal olay

Türkiye’ye milyarca dolarlık küstah tehdit: Rusya'daki gibi dev şirketleri ülkeden çekeriz

900 yıllık tarihi köprü dakikalar içinde yanıp yok oldu

Altın fiyatları tamı tamına yüzde 56 düştü! Vatandaşlarının Türkiye'ye akın ettiği ülkede şok

Zillet ittifakında yeni çatlak! Kılıçdaroğlu'nun sözleri İYİ Partilileri kızdırdı

8 Ağustos 1928: Taksim Cumhuriyet Anıtının Açılması
Medya Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!
Medya

Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!

Her platformda çevreciliğiyle, doğanın kirletilmemesi adına yaptığı videolarla gündemden düşmeyen şarkıcı Tarkan'ın paylaştığı fotoğraf ise mide bulandırdı...

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:43:00 -
Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!

Sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlayan Tarkan'ın koltuk altı kılları konuşuldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden Megastar Tarkan, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Instagram hesabından beyaz atletiyle poz veren Tarkan, takipçilerine 'Günaydın' diye seslendi.

Koltuk altı kıllı Tarkan

Megastar'ın fotoğraftaki koltuk altı kılları dikkat çekti. Tarkan'ın koltuk altı kılları sosyal medyada çok konuşuldu.

Takipçiler Tarkan'a çok büyük eleştiride bulundular.


Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!
Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Spor

Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!
Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!

Kadın - Aile

Mersin usulü patates tarifi: Kahvaltınızı süsleyecek pratik bir tarif!

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!
Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Sağlık

Altın otu nedir? Altınbaş otu nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Altın çiçeği enfeksiyonlarla savaşır!

Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...
Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Gündem

Bakanlık harekete geçti, dünyada bir ilk! Metrolarda ilk kez...

Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir
Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Sağlık

Saçınız beyazlamaya başladıysa! Önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir

Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?
Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Kadın - Aile

Ödem atıcı doğal yöntem: Gece yatmadan önce ödem nasıl atılır? Mercimek ödem yapar mı?

Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi
Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Kadın - Aile

Dondurma uyarısı: Bu saatten önce tüketin! Evde katkısız, pratik ve doğal dondurma tarifi

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?
Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

Kadın - Aile

Gnocchi (Niyokki) tarifi nasıl yapılır? Domates soslu gnocchi yanına ne gider? Makarna gnocchi hangi ülkenin yemeği?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23