Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!
Her platformda çevreciliğiyle, doğanın kirletilmemesi adına yaptığı videolarla gündemden düşmeyen şarkıcı Tarkan'ın paylaştığı fotoğraf ise mide bulandırdı...
Sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlayan Tarkan'ın koltuk altı kılları konuşuldu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden Megastar Tarkan, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Instagram hesabından beyaz atletiyle poz veren Tarkan, takipçilerine 'Günaydın' diye seslendi.
Koltuk altı kıllı Tarkan
Megastar'ın fotoğraftaki koltuk altı kılları dikkat çekti. Tarkan'ın koltuk altı kılları sosyal medyada çok konuşuldu.
Takipçiler Tarkan'a çok büyük eleştiride bulundular.
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