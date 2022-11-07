Şarkıcı Serdar Ortaç ağzını bozdu!
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sabah karşı 5'te konserden eve döndükten sonra karşılaştığı manzaraya isyan etti. Instagram hesabından video paylaşan Ortaç, ağzını bozdu.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sabah karşı 5'te konserden eve döndükten sonra karşılaştığı manzaraya isyan etti. Instagram hesabından video paylaşan Ortaç, ağzını bozdu.
Konserden evine sabaha doğru dönen Serdar Ortaç, evinin önünde gördüğü manzara karşısındaisyan etti. Ağzını bozan ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkatlerden kaçmadı.
"MS HASTASI ADAMIM BEN"
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü. Ortaç, "Ş.r.fsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden. MS hastası adamım ben" diyerek duruma tepki gösterdi.
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