Şarkıcı parçası Sefo'nun konseri yine karıştı! Bu nasıl bir iş böyle...

Şarkıcı parçası Sefo'nun Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen konserinde kavga çıktı. Konseri dinlemeye gelen gençler birbirine girdi.

Bir ay içinde üçüncü kez Kocaeli'ye gelen şarkıcı parçası Sefo, bu kez Karamürsel'de sahne aldı. Konserin ortasında ise gençler daha önceki konserlerinde olduğu gibi yine birbirine girdi.

Konseri kesen şarkıcı, "Gençler kendinize gelin. Buraya eğlenmeye geldik, kavga etmeye hiç gerek yok" uyarısında bulundu.

Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan şarkıcı parçası Sefo'nun her konserinde olaylar çıkması ve gençlerin birbirini öldüresiye dövmeleri ise büyük tepki aldı.