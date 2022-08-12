Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan şarkıcı İrem Derici, son yaptığı paylaşımla pes dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs olan ve hastalığı biter bitmez ortalığa çıkan şarkıcı İrem Derici yine bir rezalete imza attı. Son olarak Cem Belevi tarafından aldatılan ve olay açıklamalar yapan Derici plajda ayak parmaklarının arasına kadehi koyup içki içti. Kadehi bitiren Derici daha sonra ise bardağı fırlattı.

Koronavirüsü yenen İrem Derici konser günlerinin gündüzlerini sosyal medyada skandal paylaşımlarla geçiren Derici yine yaptığı bir video ile büyük tepki topladı!

Yaptığı skandallarla adından söz ettiren İrem Derici "Eli dursa ayağı durmuyor" notuyla rezalet bir paylaşım yaptı.

Ayak parmaklarıyla tuttuğu kadehten içki içerek mide bulandıran Derici'nin hareketi sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

İrem Derici'nin paylaşımı için takipçileri "Edep birazcık" diyerek tepki gösterdiler.