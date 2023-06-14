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Gündem Şarkıcı Melike Şahin ve Mabel Matiz'den ödül skandalı: LGBT'ye dayatması sahnede
Gündem

Şarkıcı Melike Şahin ve Mabel Matiz'den ödül skandalı: LGBT'ye dayatması sahnede

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:01:00 -

Ödül törenlerindeki skandallar bitmiyor. Bu kez de Melike Şahin ve Mabel Matiz Stlye Awards Ödül Töreni'nde yaptıkları konuşmalarda, LGBT'lere selam gönderdi.

Sanatçıların ödül törenlerindeki yaptığı konuşmalar tartışılmaya devam ediliyor. Cannes Ödül Töreni'nde Merve Dizdar'ın konuşması, Melek Mosso'nun Power Türk Ödülleri'nde yaptığı konuşma ve şimdi de Melike Şahin ve Mabel Matiz...

Şarkıcı Melike Şahin, El dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülünü kazandı. Şahin, "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Onur yürüyüşünde Kürdistan vardır lubunyalar vardır sloganları atılmıştı. LGBT'nin ise Batı tarafından desteklendiği ve son dönemde çocukları hedef aldığı biliniyor.

LUBUNYA NEDİR?

Lubunca, labunca ya da labunyaca, Türkiye'de LGBT'liler tarafından kullanılan bir çeşit jargon. Lubuncaya göre LGBT'lilere lubunya" onların konuştuğu dile de Lubunca denir. Kelime köken olarak Çingeneceden gelmektedir. "Kadını andıran, kadına benzeyen, kadın gibi, kadınımsı." anlamına gelir.

MABEL MATİZ'DEN LGBT PROPAGANDASI!

Mabel Matiz de ödül töreninde yaptığı konuşmada LGBT dayatmasına destek verdi, skandal ifadeler kullandı. Matiz'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Matiz, şunları söyledi:

"Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."

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