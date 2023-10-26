  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular
Medya Şarkıcı Emirkan bir anda sokakta saldırıya uğradı: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu
Medya

Şarkıcı Emirkan bir anda sokakta saldırıya uğradı: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-26 19:36:00 - 2023-10-27 00:11:10
Şarkıcı Emirkan bir anda sokakta saldırıya uğradı: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Ünlü şarkıcı Emirkan ve eşi önceki gün çocuğunu bırakmak için gittiği okul yolunda tanımadığı kişiler tarafından aniden darbedildi. Şarkıcı harekete geçti.

Çocuklarını bırakmak için okula giden ünlü şarkıcı Emirkan ve eşi, araç park etme yüzünden tanımadığı bir kadın ve koruması tarafından saldırıya uğradı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü şarkıcı düşerek omzunu kırdı. Yaşanan korkunç olayın ardından Emirkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sanatçımız Emirkan okul çıkışı oğlunu almaya gittiğinde aracını park ettiği mülkün kadın eşi tarafından önce sözlü tacize sonrasında özel koruması tarafından tahrik ve hakaretle başlayan arbede sonucu düşüp omzunu kırmıştır. Ameliyata alınacaktır. Hukuki haklarımızı avukatlarımızla takipçisi olacağız" denildi

"EMİRKAN ŞİMDİ İYİ"

Sevenlerinden gelen mesajların ardından yapılan diğer paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: "Arayan, soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler. Kötü bir olay yaşadık. Emirkan şimdi iyi. Bu kadar kocaman bir aileye sahibiz. Sonsuz teşekkürler."

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Emirkan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada ise "Müvekkilim Emirkan Yıldız ve kıymetli eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından ise tacizde bulunan hanımefendinin koruması tarafından darp edilerek yaralanmıştır. Darp edilesi neticesinde vücudunda kırık oluşan müvekkilim oldukça zor bir ameliyat geçirerek şu an sağlık durumu iyidir. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi. (yasemin-com)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya devi Google uyardı! İki dev adeta maça başladı: Samsung uygulamaları "zararlı" olarak işaretledi
Dünya devi Google uyardı! İki dev adeta maça başladı: Samsung uygulamaları "zararlı" olarak işaretledi

Teknoloji

Dünya devi Google uyardı! İki dev adeta maça başladı: Samsung uygulamaları "zararlı" olarak işaretledi

İnşaat kazısında altından çıkan şey herkesi şaşkına çevirdi! Herkes şokta: hiçbir yerde görmediğiniz küp mezar bulundu
İnşaat kazısında altından çıkan şey herkesi şaşkına çevirdi! Herkes şokta: hiçbir yerde görmediğiniz küp mezar bulundu

Kültür - Sanat

İnşaat kazısında altından çıkan şey herkesi şaşkına çevirdi! Herkes şokta: hiçbir yerde görmediğiniz küp mezar bulundu

Danimarka, üstüne basa basa vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı
Danimarka, üstüne basa basa vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı

Dünya

Danimarka, üstüne basa basa vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı

Çin'in gemileri oraya akın edince tedirgin etti! Bakanlık: ABD Avrupa'da kışkırtıcı! Kritik açıklaması
Çin'in gemileri oraya akın edince tedirgin etti! Bakanlık: ABD Avrupa'da kışkırtıcı! Kritik açıklaması

Dünya

Çin'in gemileri oraya akın edince tedirgin etti! Bakanlık: ABD Avrupa'da kışkırtıcı! Kritik açıklaması

Necmettin Batırel: 'Ya herru ya merru', İsrail'e bela yağacak! Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti!
Necmettin Batırel: 'Ya herru ya merru', İsrail'e bela yağacak! Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti!

Gündem

Necmettin Batırel: 'Ya herru ya merru', İsrail'e bela yağacak! Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti!

Arap ülkeleri: BAE, Bahreyn, Mısır, FAS, Suudi Arabistan'da...Gazze'de acil ateşkes talep ettiler
Arap ülkeleri: BAE, Bahreyn, Mısır, FAS, Suudi Arabistan'da...Gazze'de acil ateşkes talep ettiler

Dünya

Arap ülkeleri: BAE, Bahreyn, Mısır, FAS, Suudi Arabistan'da...Gazze'de acil ateşkes talep ettiler

Amerika’da havacılık sanayii Volo radomlara emanet: Dünya gündemine bomba düştü, yükselişe geçecek
Amerika’da havacılık sanayii Volo radomlara emanet: Dünya gündemine bomba düştü, yükselişe geçecek

Teknoloji

Amerika’da havacılık sanayii Volo radomlara emanet: Dünya gündemine bomba düştü, yükselişe geçecek

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23