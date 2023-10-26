Şarkıcı Emirkan bir anda sokakta saldırıya uğradı: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu
Ünlü şarkıcı Emirkan ve eşi önceki gün çocuğunu bırakmak için gittiği okul yolunda tanımadığı kişiler tarafından aniden darbedildi. Şarkıcı harekete geçti.
Çocuklarını bırakmak için okula giden ünlü şarkıcı Emirkan ve eşi, araç park etme yüzünden tanımadığı bir kadın ve koruması tarafından saldırıya uğradı.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ünlü şarkıcı düşerek omzunu kırdı. Yaşanan korkunç olayın ardından Emirkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sanatçımız Emirkan okul çıkışı oğlunu almaya gittiğinde aracını park ettiği mülkün kadın eşi tarafından önce sözlü tacize sonrasında özel koruması tarafından tahrik ve hakaretle başlayan arbede sonucu düşüp omzunu kırmıştır. Ameliyata alınacaktır. Hukuki haklarımızı avukatlarımızla takipçisi olacağız" denildi
"EMİRKAN ŞİMDİ İYİ"
Sevenlerinden gelen mesajların ardından yapılan diğer paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: "Arayan, soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler. Kötü bir olay yaşadık. Emirkan şimdi iyi. Bu kadar kocaman bir aileye sahibiz. Sonsuz teşekkürler."
"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
Emirkan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada ise "Müvekkilim Emirkan Yıldız ve kıymetli eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından ise tacizde bulunan hanımefendinin koruması tarafından darp edilerek yaralanmıştır. Darp edilesi neticesinde vücudunda kırık oluşan müvekkilim oldukça zor bir ameliyat geçirerek şu an sağlık durumu iyidir. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi. (yasemin-com)
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