Şarjda unutulan telefon geceyi ayağa kaldırdı: Batarya patlaması mahallede panik oluşturdu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir vatandaşın şarjda unuttuğu cep telefonunun bataryası patlayarak çevresinde büyük bir paniğe neden oldu. Olay, gece saatlerinde, Yenişehir Deprem Konutları bölgesinde gerçekleşti. Patlama sesi, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından duyulurken, olay anında kimsenin yaralanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

PATLAMA BÖLGESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın hemen ardından, bölgedeki güvenlik güçleri ve acil müdahale ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri, patlamanın yaşandığı alana sevk edildi. Ekipler, olası bir tehlikeye karşı güvenlik önlemleri alarak çevreyi güvenli hale getirdi ve olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.

KULLANICILAR BATARYA SAĞLIĞINA DİKKAT ETMELİ

Uzmanlar, şarjda bırakılan cep telefonlarının bataryalarında oluşabilecek aşırı ısınma veya şişme gibi durumların patlamaya yol açabileceğini belirtiyor. Bu tür olayların önlenmesi için, cep telefonlarının uzun süre şarjda bırakılmaması ve orijinal şarj aletlerinin kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, kullanıcıların batarya sağlığına dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapılması da önem taşıyor.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, Gölbaşı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen patlamanın ardından şarjda bırakılan cihazlarla ilgili daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Yerel yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için toplumda farkındalık yaratılmasının önemini vurguladı.