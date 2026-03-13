Şarj aletini prizde unuttu: Bütün şehir ayağa kalktı! 16 kişi hastanelik oldu

Tacin Mahallesi 1901 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın 1'inci kattaki dairenin prizinde bırakılan telefon şarj aleti bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla odadaki halı ve kanepeye sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Yangınla birlikte yoğun bir dumanın çıktığı dairede alevler kısa sürede odayı sardı. Yoğun duman apartmanı da adeta kara bir buluta çevirirken bina sakinleri yoğun dumandan dolayı evlerinden çıkamadı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AMBULANSLAR HASTANEYE YARALI TAŞIDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Daire balkonlarından çıkarak yardım isteyen vatandaşlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yoğun dumanın yayıldığı yangın tüm kurtarma anlarıyla birlikte havadan dron ile görüntülendi. 16 kişinin dumandan etkilendiği yangında vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde hazır bulunan ambulanslarda yapıldı.

Ardından 16 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve itfaiye ekiplerinin inceleme yaptığı yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da tahkikat başlattı.

