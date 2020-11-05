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Aktüel Sarıyer'de korsan kitap operasyonu
Aktüel

Sarıyer'de korsan kitap operasyonu

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, bandrolsüz olduğu belirlenen 845 ingilizce kitap ile 175 CD ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:18:56 -
Sarıyer'de korsan kitap operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 845 İngilizce kitap ile 175 CD ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir kitabevinde yabancı dil kitapları ve ders kayıtlarının bulunduğu çalışma CD'lerinin satıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 845 İngilizce kitap ile 175 CD ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

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