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Sarıyer'de korku dolu anlar! Tüp patladı

Sarıyer'in Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir barakada tüp patladı. Meydana gelen patlamada, ölü ya da yaralanan olmazken, çevre halkı büyük panik yaşadı.

27 Ocak 2019 Pazar 22:22
Sarıyer'de korku dolu anlar! Tüp patladı

Sarıyer’de 5 katlı apartmanın bahçesinde bulunan barakadaki piknik tüpü patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede oturan vatandaşlar yaşadı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın bahçesinde bulunan barakadaki piknik tüpü, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu barakada yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle çevredeki apartmanların camları kırılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

"Herhangi bir kasıt yok"

Patlamanın paniğe neden olduğunu belirten apartman sakini Ayhan Gemici, “Burada kulübe vardı, içinde tüpler vardı, patladı yangın çıktı. Kendi kendine yandı. Herhangi bir kasıt yok. Ateş düşmüş herhalde, alev aldı yandı gitti. Yaralanan yok. Allah’tan hiç kimseye bir şey olmadı” dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:22
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