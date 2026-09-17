Sarıyer'de kalaşnikofla havaya ateş açtığı belirlenen 14 yaşındaki şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer'de iddiaya göre 14 yaşındaki K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla husumetlisinin evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Şüpheliyi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı; kalaşnikof, metruk bir binada koltuk süngerinin içine gizlenmiş halde ele geçirildi.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, ruhsatsız tabanca taşıyan 17 yaşındaki B.S. ile görevlilere direnen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Olay, 16 Eylül'de saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerde 5 boş kovan buldu ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ateş açılan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kalaşnikof, kesilen koltuk süngerinin içinde bulundu

Görüntülerde ateş açanın K.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. K.D.'nin yanında 16 yaşındaki B.D. ile yine 16 yaşındaki D.Ç.'nin bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. K.D.'nin silahı, koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli bir çantaya sakladığı belirlendi. Silaha el konuldu.

K.D. ve B.S. adliyeye sevk edildi

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonunun önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.'yi durdurdu. Üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan B.S. gözaltına alındı. Bu sırada görevli polislere direnen 49 yaşındaki Serkan E., 27 yaşındaki Hakan E. ve 23 yaşındaki Haktan E. de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Serkan E. ile Hakan E. serbest bırakıldı. K.D. "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", B.S. ise "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

K.D. ile B.D.'nin 2'şer, Serkan E.'nin 8, Hakan E.'nin 3, Haktan E.'nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.