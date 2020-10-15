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Aktüel Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı
Aktüel

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 00:08:46 -
Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de denize düşen kadın, sahil güvenlik ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla Emirgan Sahili'ne gelen Sümeyye Özçelik, bir anda denize düştü.

Özçelik'in denize düştüğünü gören arkadaşı, Özçelik'in ardından suya atladı. Durumu gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, Özçelik'i kurtardı.

Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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