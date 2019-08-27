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Sarıyer’de defineciler tarihi kiliseyi talan etti

Sarıyer’de bulunan ve 250 yıllık tarihi olan kilise defineciler tarafından talan edildi.

27 Ağustos 2019 Salı 13:44
Sarıyer’de defineciler tarihi kiliseyi talan etti

Sarıyer’de bulunan ve 250 yıllık tarihi olan kilise defineciler tarafından talan edildi. Kilisenin içi ve dışını kazan definecilerin tarihi binaya verdikleri zarar ise havadan görüntülendi.


Sarıyer Gümüşdere köyünde bulunan ve 250 yıllık tarihi olan kilise bir dönem köylüler tarafından cami olarak kullanıldı. Kilisenin bir çok noktasında kazı çalışması yapan defineciler kilisenin orta kısmında bulunan alanda yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur kazdı. Defineciler tarafından tahrip edilen kilise zamanla bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi olan kilise adeta tehlike oluşturuyor.


Gümüşdere köyü eski muhtarı Mustafa Akgül, “Burası eski Rum köyü. 250 yıllık tarihi bir binanın içerisindeyiz. Burayı mübadele yıllarında 1923 - 1924 yılları arasında mübadele olunca bizimkiler Selanik’ten buraya gelmişler. Buradaki Rumlar da Selanik’e gitmişler. Bizimkiler buraya geldiği zaman kiliseyi camiye çevirmişler. 1970 yılına kadar burası cami olarak kullanılmış. 1970 yılından sonra burası yeni camiye geçince bakımsız kaldı ve defineciler tarafından maalesef talan edildi” dedi.



Defineciler tarafından talan edildi


Bakımsız kaldığı için defineciler tarafından talan edildiğini ifade eden Akgül, “Biz köylüler olarak burada nöbet tuttuk. Bizim nöbet tuttuğumuzu gördükleri için gelmiyorlardı. Bizlere işlerimizle uğraşınca defineciler bundan istifade edip burayı talan etmişler. Eski muhtarların dilekçeleri var. Şu andaki muhtarımız Günay Yazıcı da Kültür ve Turizm Bakanlığına dilekçe yazmış durumda. En yakın zamanda bizim burayı turizme ve kültür mirasımıza kazandırılmasını arz ediyoruz” şeklinde konuştu.



Tarihi kilise havadan görüntülendi


Defineciler tarafından kazılarak talan edilen tarihi kilise havadan görüntülendi. Görüntülerde definecilerin kilise içerisinde kazdıkları çukurlar görülüyor. Zamanla bakımsızlıktan atıl bir şekilde bırakılan kilise binasının çatı kısmında bazı yerlerin çöktüğü ve ağaçların çatının büyük bir kısmını kapladığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:44
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