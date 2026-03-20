Sarıyer’de 2 gecekondu alevlere teslim, 6 yaralı!

Olay, Sarıyer Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanındaki eve sirayet etti.

ANNE VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI

Alevlerin arasında mahsur kalan anne ve iki çocuğunun yardım çığlıklarına polis ekipleri ve mahalle sakinleri yetişti. Büyük bir özveriyle alevlerin arasına giren vatandaşlar, yaralıları dışarı çıkarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında; anne, iki çocuğu ve bir mahalle sakini yaralı olarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Gecekonduların kullanılamaz hale geldiği o dehşet anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.