Sarıyer Kola’dan TFF’de Özel İftar Buluşması

Türk futbolunun çatı kuruluşu Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Sarıyer Kola, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla özel bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Lansman niteliğinde gerçekleştirilen organizasyon; markanın futbol ve spor dünyasıyla kurduğu güçlü bağın da altını çizdi.

Geniş bir davetli katılımıyla gerçekleşen gecede, sektör temsilcileri, medya kuruluşları, ajanslar ve iş birliği yapılan paydaşlar aynı sofrada buluştu. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen iftar programı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Sarıyer Kola, Türkiye Futbol Federasyonu ile yürüttüğü resmi sponsorluk kapsamında Milli Takım için hazırladığı özel tasarım ürününü de bu özel gecede davetlilerle buluşturdu. Milli Takım temalı özel seri Sarıyer Kola ürünleri, iftar masalarında misafirlere ikram edilerek büyük ilgi gördü.

Organizasyon boyunca davetliler Sarıyer Kola ürünleri eşliğinde bir araya gelirken, gece boyunca gerçekleştirilen sohbetler ve paylaşımlar iş dünyası ile medya temsilcileri arasında güçlü bir iletişim ortamı oluşturdu.

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma kültürünü yansıtan bu özel buluşma, Sarıyer Kola’nın spor, kültür ve toplumsal değerlerle kurduğu güçlü bağın önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.